Парижская прокуратура начала расследование по факту беспорядков, которые произошли на трибунах во время матча 1/32 финала Кубка Франции между клубами «Пари» и «Лион», сообщает L'Equipe.

В ходе расследования будет дана оценка действиям болельщиков и служб безопасности стадиона.

Ранее «Лион» объявил о том, что болельщикам клуба запрещено посещать выездные матчи команды до выяснения всех деталей инцидента.

В пятницу, 17 декабря, во время перерыва болельщики гостей напали на фанатов «Парижа», в результате зрители с трибун выбежали на поле.

Матч не был доигран, после первого тайма счет был 1:1. Судьбу игры определят дисциплинарные органы французского футбола.