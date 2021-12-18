Прокуратура начала расследование беспорядков на матче Кубка Франции «Пари» — «Лион»
Парижская прокуратура начала расследование по факту беспорядков, которые произошли на трибунах во время матча 1/32 финала Кубка Франции между клубами «Пари» и «Лион», сообщает L'Equipe.
В ходе расследования будет дана оценка действиям болельщиков и служб безопасности стадиона.
Ранее «Лион» объявил о том, что болельщикам клуба запрещено посещать выездные матчи команды до выяснения всех деталей инцидента.
В пятницу, 17 декабря, во время перерыва болельщики гостей напали на фанатов «Парижа», в результате зрители с трибун выбежали на поле.
Матч не был доигран, после первого тайма счет был 1:1. Судьбу игры определят дисциплинарные органы французского футбола.
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