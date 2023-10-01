«Гавр» дома проиграл «Лиллю», Кузяев отыграл весь матч

«Гавр» на своем поле уступил «Лиллю» в матче 7-го тура французской лиги 1 — 0:2.

Счет на 40-й минуте открыл Эдон Жегрова. На 52-й минуте преимущество гостей удвоил автогол Йоанна Салмье.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч.

В параллельном матче «Тулуза» на своем разгромила «Метц» — 3:0. Победу хозяевам принесли голы Никласа Шмидта, Тейса Даллинги и Франка Магри.

«Ницца» дома сыграла вничью с «Брестом» и упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице лиги 1.