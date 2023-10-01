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«Гавр» дома проиграл «Лиллю», Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Далер Кузяев в матче против «Лилля».
Фото Global Look Press

«Гавр» на своем поле уступил «Лиллю» в матче 7-го тура французской лиги 1 — 0:2.

Счет на 40-й минуте открыл Эдон Жегрова. На 52-й минуте преимущество гостей удвоил автогол Йоанна Салмье.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе хозяев и отыграл весь матч.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
0:2
Лилль

В параллельном матче «Тулуза» на своем разгромила «Метц» — 3:0. Победу хозяевам принесли голы Никласа Шмидта, Тейса Даллинги и Франка Магри.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
3:0
Метц

«Ницца» дома сыграла вничью с «Брестом» и упустила возможность выйти на первое место в турнирной таблице лиги 1.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Брест

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Далер Кузяев
Футбол
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Метц
ФК Ницца
ФК Тулуза
0
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«Реймс» дома одержал победу над «Лионом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
3
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
4
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
5
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
6
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
14
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
15
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
16
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
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34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 3 : 2
1.10 14:00
Реймс – Лион
 2 : 0
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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