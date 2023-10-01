«Реймс» дома одержал победу над «Лионом»

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«Реймс» дома обыграл «Лион» в матче 7-го тура лиги 1 — 2:0.

У хозяев отличились полузащитник Маршалл Манетзи на 45+1-й минуте встречи и защитник Юнис Абдельхамид на 71-й минуте.

«Реймс» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 13 очков. «Лион» с 2 очками занимает последнюю строчку.