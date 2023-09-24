«Гавр» — «Клермон»: Кузяев, Кофрие и Шамар Николсон выйдут в стартовых составах

Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы «Гавра» и «Клермона» на матч 6-го тура французской лиги 1.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Гавра». Начало — в 16.00 по московскому времени.

С первых минут у хозяев выйдет российский полузащитник Далер Кузяев. В стартовом составе «Клермона» появятся экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.

«Гавр»: Десма, Салмье, Санганте, Льорис, Опери, Казимир, Туре, Кехта, Алиуи, Байо, Кузяев.

«Клермон»: Диав, Кофрие, Пельмар, Сейду, Конате, Гоналон, Гастьен, Аллевина, Манин, Мухаммед, Николсон.