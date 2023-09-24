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Сегодня, 15:41

«Гавр» — «Клермон»: Кузяев, Кофрие и Шамар Николсон выйдут в стартовых составах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Гавра» и «Клермона» на матч 6-го тура французской лиги 1.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Гавра». Начало — в 16.00 по московскому времени.

С первых минут у хозяев выйдет российский полузащитник Далер Кузяев. В стартовом составе «Клермона» появятся экс-защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие и форвард Шамар Николсон, который продолжает принадлежать красно-белым.

«Гавр»: Десма, Салмье, Санганте, Льорис, Опери, Казимир, Туре, Кехта, Алиуи, Байо, Кузяев.

«Клермон»: Диав, Кофрие, Пельмар, Сейду, Конате, Гоналон, Гастьен, Аллевина, Манин, Мухаммед, Николсон.

Франция. Лига 1. 6-й тур
24 сент, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Клермон Фут

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Клермон Фут
Максимилиано Кофрие
Шамар Николсон
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
5
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
6
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
7
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
8
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
9
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
10
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
11
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
12
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
16
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 0 : 1
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 - : -
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 - : -
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
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