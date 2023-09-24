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Сегодня, 17:57

«Гавр» Кузяева обыграл «Клермон» в домашнем матче лиги 1

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«Гавр» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции победил «Клермон» (2:1).

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев провел на поле 88 минут.

В составе гостей голевой передачей отметился арендованный у «Спартака» форвард Шамар Николсон.

«Гавр» (9 очков) благодаря этой победе поднялся с 12-го на пятое место, «Клермон» (1 очко) занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице лиги 1.

В другой встрече тура «Ланс» обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.

Франция. Лига 1. 6-й тур
24 сент, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
2:1
Клермон Фут

Франция. Лига 1. 6-й тур
24 сент, 16:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
2:1
Тулуза

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Клермон Фут
ФК Ланс
ФК Тулуза
0
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«Страсбур» обыграл «Метц» на выезде благодаря голу Диарра на 83-й минуте
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
4
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
5
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
6
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
7
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
8
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
9
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
10
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
11
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
12
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
13
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
14
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
15
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
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32 тур
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34 тур
22.09 22:00
Монако – Ницца
 0 : 1
23.09 18:00
Нант – Лорьян
 5 : 3
23.09 22:00
Брест – Лион
 1 : 0
24.09 14:00
Метц – Страсбур
 0 : 1
24.09 16:00
Гавр – Клермон Фут
 2 : 1
24.09 16:00
Ланс – Тулуза
 2 : 1
24.09 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
24.09 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
26.09 22:00
Лилль – Реймс
 - : -
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Жосуэ Казимир

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