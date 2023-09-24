«Гавр» Кузяева обыграл «Клермон» в домашнем матче лиги 1

«Гавр» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции победил «Клермон» (2:1).

Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев провел на поле 88 минут.

В составе гостей голевой передачей отметился арендованный у «Спартака» форвард Шамар Николсон.

«Гавр» (9 очков) благодаря этой победе поднялся с 12-го на пятое место, «Клермон» (1 очко) занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице лиги 1.

В другой встрече тура «Ланс» обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.