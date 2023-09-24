«Гавр» Кузяева обыграл «Клермон» в домашнем матче лиги 1
«Гавр» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции победил «Клермон» (2:1).
Российский полузащитник хозяев Далер Кузяев провел на поле 88 минут.
В составе гостей голевой передачей отметился арендованный у «Спартака» форвард Шамар Николсон.
«Гавр» (9 очков) благодаря этой победе поднялся с 12-го на пятое место, «Клермон» (1 очко) занимает последнюю, 18-ю строчку в турнирной таблице лиги 1.
В другой встрече тура «Ланс» обыграл «Тулузу» со счетом 2:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брест
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
2
|Ницца
|6
|3
|3
|0
|8-4
|12
|
3
|Монако
|6
|3
|2
|1
|15-8
|11
|
4
|Страсбур
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|
5
|Гавр
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|
6
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
8
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Нант
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|
10
|Метц
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|
11
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
12
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
13
|Лорьян
|6
|1
|3
|2
|10-12
|6
|
14
|Тулуза
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
15
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
16
|Ланс
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
17
|Лион
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|
18
|Клермон Фут
|6
|0
|1
|5
|5-12
|1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|0 : 1
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|5 : 3
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|0 : 1
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|2 : 1
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|2 : 1
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Набиль Алиуи
Гавр
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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