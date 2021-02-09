Французские клубы обратились к правительству за финансовой помощью

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обратилась к французскому правительству за срочной финансовой помощью для некоторых клубов, которые находятся на грани банкротства из-за последствий коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, LFP запросил срочную встречу с министерством экономики и образования и спорта для составления «плана поддержки», чтобы помочь футбольным клубам выжить. Какие именно клубы находятся на грани вымирания не сообщается.

Чемпионат Франции-2019/20 не был доигран из-за распространения коронавирусной инфекции.