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Новости   //    Футбол   //    Франция

Французские клубы обратились к правительству за финансовой помощью

23:24

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обратилась к французскому правительству за срочной финансовой помощью для некоторых клубов, которые находятся на грани банкротства из-за последствий коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, LFP запросил срочную встречу с министерством экономики и образования и спорта для составления «плана поддержки», чтобы помочь футбольным клубам выжить. Какие именно клубы находятся на грани вымирания не сообщается.

Чемпионат Франции-2019/20 не был доигран из-за распространения коронавирусной инфекции.

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