Салиба должен дать показания по делу о своем интимном видео

Федерация футбола Франции потребует от защитника «Ниццы» Вильяма Салиба дать показания по делу об интимном видео, сообщает 9 февраля L'Equipe. В этот же день RMC Sport сообщил, что организация проведет расследование по этому поводу.

Ранее в интернете появилась видеозапись того, как Салиба снимает на видео, как мастурбирует его партнер по юношеской сборной Франции. Это произошло около трех лет назад. На ролике футболист стоит в куртке сборной Франции и улыбается, наблюдая за тем, как его партнер занимается самоудовлетворением. В федерации считают, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом. Дать показания потребуют и от второго участника ролика.

19-летний футболист пришел в «Арсенал» в 2019 году за 30 миллионов евро. Тогда защитника отдали в аренду в «Сент-Этьен». В 2020 году Салиба вернулся в Лондон, однако главный тренер Микель Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе центральный защитник ушел в «Ниццу» на правах аренды.