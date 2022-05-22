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Месси о сезоне в «ПСЖ»: «Остался горький привкус после вылета из ЛЧ, где мы были лучше»

Месси подвел итоги первого сезона в «ПСЖ»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси подвел итоги первого сезона во французском клубе.

«Сезон закончен, и я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде за то, как они относились ко мне с момента моего приезда, и свою семью за то, что они всегда были рядом и поддерживали меня.

Это был непростой год из-за всего, что произошло, но в конце концов мы выиграли чемпионат страны, и я был очень рад этому, потому что это первый трофей здесь, в Париже.

У нас остался горький привкус от поражения в Лиге чемпионов в паре с «Реалом», где мы были лучше. В то же время я хочу ощутить радость от того, что добавил в коллекцию еще один титул, что было одной из целей.

Я уверен, что в 2022 году нас ждет много хорошего. Это будет важный год, и мы будем бороться за то, чтобы быть амбициозными во всем. До скорой встречи!» — написал Месси в сецсетях.

В сезоне-2021/22 форвард сыграл за «ПСЖ» 34 матча во всех турнирах, забил 11 гола и отдал 14 результативных передач.

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