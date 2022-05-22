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Сегодня, 14:17

Полузащитник «Марселя» Камара сообщил, что покинет клуб этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом.

«Я принял решение. Я не буду продлевать контракт и уйду из «Марселя» этим летом. Думаю, это лучшее решение для моего будущего. Сейчас я хочу прогрессировать, принять новый вызов, попробовать себя в новом чемпионате. Я уже определился с будущим клубом, вы скоро узнаете, где я буду играть дальше», — приводит Sky Sports слова Камара.

Камара — воспитанник «Марселя». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 48 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Астон Вилла», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre

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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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