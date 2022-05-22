Полузащитник «Марселя» Камара сообщил, что покинет клуб этим летом

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом.

«Я принял решение. Я не буду продлевать контракт и уйду из «Марселя» этим летом. Думаю, это лучшее решение для моего будущего. Сейчас я хочу прогрессировать, принять новый вызов, попробовать себя в новом чемпионате. Я уже определился с будущим клубом, вы скоро узнаете, где я буду играть дальше», — приводит Sky Sports слова Камара.

Камара — воспитанник «Марселя». В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 48 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Астон Вилла», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».