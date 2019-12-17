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Новости   //    Футбол   //    Франция

Форвард «Лиона» Траоре предложил журналисту побегать наперегонки

21:17
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Нападающий «Лиона» Бертран Траоре иронично отреагировал на вопрос журналиста.

— Вы выглядите медленными (как команда). Вы физически истощены?

— Думаю, нам нужно попробовать побегать вместе. Вы увидите, быстр я или нет, — ответил футболист. Их диалог приводит Get French Football News.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Лион» и забил один мяч при трех голевых передачах.

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