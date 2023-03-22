Форвард «Лиона» Дембеле собирается уйти из клуба свободным агентом этим летом

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле намерен покинуть клуб этим летом, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, 26-летний француз не собирается продлевать контракт с командой, который действует до конца июня 2023 года.

Дембеле выступает за «Лион» с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 25 матчах за команду.