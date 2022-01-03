Неймар приступит к тренировкам с «ПСЖ» в конце января
Пресс-служба «ПСЖ» сообщила, когда форвард команды Неймар вернется в общую группу.
Футболист на данный момент находится в Бразилии, где работает с членами медицинского штаба парижан, там он пробудет до 9 января. Через три недели форвард вернется к команде.
Сегодня, 3 января, «ПСЖ» предстоит матч 1/16 финала Кубка Франции против «Ванна». Начало встречи — в 23.10 (мск).
После 19 туров лиги 1 парижане занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
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