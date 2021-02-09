Головин включен в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
«Монако» опубликовал список игроков, готовящихся к матчу 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля». В число 21 футболиста вошел россиянин Александр Головин.
В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел 9 матчей и забил 4 мяча в лиге 1. В последней игре против «Нима» (4:3) 7 февраля Головин впервые с августа вышел в стартовом составе и оформил хет-трик.
Вратари: Бенжамен Леком, Радослав Маецки.
Защитники: Рубен Агилар, Фоде Балло-Туре, Аксель Дисаси, Кайю Энрике, Гильермо Марипан, Крислен Матсима.
Полузащитники: Крепин Диатта, Софьян Диоп, Сеск Фабрегас, Флорентину, Юссуф Фофана, Александр Головин, Элиот Матазо, Энцо Мийо, Орельен Тшуамени.
Нападающие: Виссам Бен Йеддер, Виллем Жеббель, Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри.
Игра «Гренобль» — «Монако» состоится 10 февраля, начало — в 16.45 по московскому времени.
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