Головин включен в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

«Монако» опубликовал список игроков, готовящихся к матчу 1/32 финала Кубка Франции против «Гренобля». В число 21 футболиста вошел россиянин Александр Головин.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек провел 9 матчей и забил 4 мяча в лиге 1. В последней игре против «Нима» (4:3) 7 февраля Головин впервые с августа вышел в стартовом составе и оформил хет-трик.

Вратари: Бенжамен Леком, Радослав Маецки.

Защитники: Рубен Агилар, Фоде Балло-Туре, Аксель Дисаси, Кайю Энрике, Гильермо Марипан, Крислен Матсима.

Полузащитники: Крепин Диатта, Софьян Диоп, Сеск Фабрегас, Флорентину, Юссуф Фофана, Александр Головин, Элиот Матазо, Энцо Мийо, Орельен Тшуамени.

Нападающие: Виссам Бен Йеддер, Виллем Жеббель, Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри.

Игра «Гренобль» — «Монако» состоится 10 февраля, начало — в 16.45 по московскому времени.