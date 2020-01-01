Фанаты «Монако» назвали гол Бербатова лучшим в XXI веке
19:35
Болельщики «Монако» выбрали гол Димитара Бербатова лучшим голом клуба в XXI веке. Болгарский форвард отличился в 2014 году в матче против «Ниццы». Он принял мяч на углу штрафной и эффектно перебросил с острого угла Давида Оспину. За этот мяч проголосовали 45 процентов болельщиков.
Бербатов защищал цвета «Монако» с января 2014 по лето 2016 года.
В тройку лучших вошли голы Давида Джильотти и Давида Трезеге.
Le Lob de Berbatov dans le Derby ?lu ??? ??? ?? ?????? ? !— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 1, 2020
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