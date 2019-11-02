Фанат «Амьена» получил тяжелую травму головы, сорвавшись с трибуны

Болельщик «Амьена» получил тяжелую травму головы в результате падения с трибуны во время матча чемпионата Франции с «Брестом». Как сообщает AFP, он сорвался с одной из верхних трибун и с высоты в несколько метров упал на бетонное покрытие. Очевидны утверждают, что он сильно повредил голову, и было много крови.

Болельщика оперативно эвакуировали в больницу в бессознательном состоянии. Примерно через двадцать минут после происшествия диктор по стадиону объявил, что пострадавший пришел в сознание в больнице.