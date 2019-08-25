Фалькао отказался продлевать контракт с «Монако». Он хочет в «Галатасарай»

«Монако» предложил нападающему Радамелю Фалькао продлить контракт с клубом. Однако 33-летний колумбиец наотрез отказался, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок нынешнего соглашения игрока истекает в 2020 году. Фалькао не хочет оставаться в «Монако» и уже договорился об условиях личного контракта с «Галатасараем» на три года. Ранее появлялась информация, что в год Фалькао будет зарабатывать 5 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил 15 голов.