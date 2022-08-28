Фабиан Руис подпишет с «ПСЖ» контракт на пять лет

«ПСЖ» согласовал условия трансфера полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Le Parisien.

Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Игрок подпишет с парижской командой контракт на пять лет.

В ближайшее время 26-летний испанец пройдет медобследование, после чего о сделке будет объявлено официально.

В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.