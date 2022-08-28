Фабиан Руис подпишет с «ПСЖ» контракт на пять лет
«ПСЖ» согласовал условия трансфера полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Le Parisien.
Сумма сделки составит 25 миллионов евро. Игрок подпишет с парижской командой контракт на пять лет.
В ближайшее время 26-летний испанец пройдет медобследование, после чего о сделке будет объявлено официально.
В прошлом сезоне серии А Руис провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ланс
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|
4
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|9-10
|7
|
5
|Лион
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Лорьян
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
7
|Осер
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|
8
|Монпелье
|4
|2
|0
|2
|13-9
|6
|
9
|Клермон Фут
|4
|2
|0
|2
|6-9
|6
|
10
|Нант
|4
|1
|2
|1
|5-4
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|7-6
|5
|
12
|Ренн
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
13
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|1
|2
|6-12
|4
|
15
|Труа
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
18
|Реймс
|4
|0
|2
|2
|5-10
|2
|
19
|Анже
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
20
|Аяччо
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|22:00
|
Аяччо – Лилль
|1 : 3
|27.08
|18:00
|
Осер – Страсбур
|1 : 0
|27.08
|22:00
|
Ланс – Ренн
|2 : 1
|28.08
|14:00
|
Нант – Тулуза
|3 : 1
|28.08
|16:00
|
Брест – Монпелье
|0 : 7
|28.08
|16:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Ницца – Марсель
|0 : 3
|28.08
|16:00
|
Труа – Анже
|3 : 1
|28.08
|18:05
|
Реймс – Лион
|1 : 1
|28.08
|21:45
|
ПСЖ – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|5
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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