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Сегодня, 21:40

«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Кейлором Навасом

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас покинет клуб до закрытия трансферного окна, сообшает журналист Николо Скира.

Агент футболиста Жорже Мендеш обсудит с руководством парижан условия досрочного расторжения контракта.

Соглашение 35-летнего вратаря с клубом рассчитано до 2024 года. Навас хочет получить от «ПСЖ» зарплату за полтора года.

Ранее сообщалось, что голкипер близок к переходу в итальянский «Наполи».

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 0
Монако 1
1-й тайм

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
ЦСКА 0
Матч завершен

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
Кейлор Навас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жорже Мендеш
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ланс 4 3 1 0 9-4 10
2
 Марсель 4 3 1 0 10-3 10
3
 ПСЖ 3 3 0 0 17-3 9
4
 Лилль 4 2 1 1 9-10 7
5
 Лион 3 2 1 0 7-3 7
6
 Лорьян 3 2 1 0 5-3 7
7
 Осер 4 2 1 1 6-7 7
8
 Монпелье 4 2 0 2 13-9 6
9
 Клермон Фут 4 2 0 2 6-9 6
10
 Нант 4 1 2 1 5-4 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 7-6 5
12
 Ренн 4 1 1 2 4-5 4
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 Монако 3 1 1 1 4-6 4
14
 Брест 4 1 1 2 6-12 4
15
 Труа 4 1 0 3 6-11 3
16
 Страсбур 4 0 2 2 3-5 2
17
 Ницца 4 0 2 2 2-6 2
18
 Реймс 4 0 2 2 5-10 2
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 Анже 4 0 2 2 4-8 2
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26.08 22:00
Аяччо – Лилль
 1 : 3
27.08 18:00
Осер – Страсбур
 1 : 0
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28.08 14:00
Нант – Тулуза
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28.08 16:00
Брест – Монпелье
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28.08 16:00
Лорьян – Клермон Фут
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