«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Кейлором Навасом

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас покинет клуб до закрытия трансферного окна, сообшает журналист Николо Скира.

Агент футболиста Жорже Мендеш обсудит с руководством парижан условия досрочного расторжения контракта.

Соглашение 35-летнего вратаря с клубом рассчитано до 2024 года. Навас хочет получить от «ПСЖ» зарплату за полтора года.

Ранее сообщалось, что голкипер близок к переходу в итальянский «Наполи».

По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ».