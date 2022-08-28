«ПСЖ» может расторгнуть контракт с Кейлором Навасом
Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас покинет клуб до закрытия трансферного окна, сообшает журналист Николо Скира.
Агент футболиста Жорже Мендеш обсудит с руководством парижан условия досрочного расторжения контракта.
Соглашение 35-летнего вратаря с клубом рассчитано до 2024 года. Навас хочет получить от «ПСЖ» зарплату за полтора года.
Ранее сообщалось, что голкипер близок к переходу в итальянский «Наполи».
По итогам сезона-2021/22 на счету Наваса 24 пропущенных мяча в 26 матчах за «ПСЖ».
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|
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|1
|0
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|10
|
3
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|
4
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|4
|2
|1
|1
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|7
|
5
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|2
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|0
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|7
|
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|2
|1
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|7
|
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|
8
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|0
|2
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|6
|
9
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|2
|0
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|
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|
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|
12
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|4
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|1
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|4
|
13
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|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|1
|2
|6-12
|4
|
15
|Труа
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Страсбур
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
17
|Ницца
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|
18
|Реймс
|4
|0
|2
|2
|5-10
|2
|
19
|Анже
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
20
|Аяччо
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|0
|1
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|1
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38 тур
|26.08
|22:00
|
Аяччо – Лилль
|1 : 3
|27.08
|18:00
|
Осер – Страсбур
|1 : 0
|27.08
|22:00
|
Ланс – Ренн
|2 : 1
|28.08
|14:00
|
Нант – Тулуза
|3 : 1
|28.08
|16:00
|
Брест – Монпелье
|0 : 7
|28.08
|16:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Ницца – Марсель
|0 : 3
|28.08
|16:00
|
Труа – Анже
|3 : 1
|28.08
|18:05
|
Реймс – Лион
|1 : 1
|28.08
|21:45
|
ПСЖ – Монако
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|5
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|4
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|3
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|2
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|3
|1
|1
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