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«Это война, в которой мы все равны». Верратти поблагодарил медиков

18:49
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поблагодарил медиков за ту работу, которую они выполняют, борясь с коронавирусом. Итальянец находится в изоляции в своем доме в Париже.

— Это война, в которой мы все равны, — цитирует Le Figaro Верратти. — В Италии и Франции в этот трудный момент мы все сплочены. Я вижу это здесь. Каждый вечер, в 8 часов, мы аплодируем главным героям в этой борьбе — медикам. Потому что они работают по 12, 15, 18 часов в день.

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