Есть ли в этой сборной место для Головина? Кого выбрал в партнеры Фабрегас

Полузащитник Сеск Фабрегас составил символическую сборную, выбрав игроков из тех, с кем выступал в "Арсенале", "Барселоне", "Челси", "Монако" и национальной команде Испании.

- Труднейший выбор, потому что у меня были сотни партнеров, – цитирует 31-летнего испанца издание Nice-Matin. – Придется посадить Хави на скамейку запасных.

В итоге Фабрегас, выступающий сейчас вместе с Александром Головиным за "Монако", включил в свою команду пять испанцев, двух французов, бельгийца, англичанина, бразильца и аргентинца. Его сборная выглядит так: Икер Касильяс (Испания) – Дани Алвес ("Барселона"), Джон Терри ("Челси"), Жерар Пике (Испания/"Барселона"), Жорди Альба (Испания/"Барселона") – Лионель Месси ("Барселона"), Патрик Виейра ("Арсенал"), Андрес Иньеста (Испания/"Барселона"), Эден Азар ("Челси") – Диегу Коста (Испания/"Челси"), Тьерри Анри ("Арсенал"). (Александр Бобров)

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