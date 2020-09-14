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«Если бы это был бокс, мы бы выиграли». Леонардо — о поражении от «Марселя»

00:50
13 сентября. «ПСЖ» — «Марсель» — 0:1. Стычка игроков. Фото Twitter
13 сентября. «ПСЖ» — «Марсель» — 0:1. Стычка игроков. Фото Twitter
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо после поражения от «Марселя» в 3-м туре чемпионата Франции (0:1) пошутил на тему большого количества карточек. Главный судья Жером Бризар показал 17 карточек игрокам, из которых 5 красных. В концовке произошла массовая потасовка футболистов.

— Считаю, что наши игроки провели хороший матч, если бы это был бокс, мы бы выиграли, — сказал Леонардо в эфире Telefoot. — Под угрозой ли Томас Тухель после двух подряд поражений? Я думаю, что этот вопрос не задают сразу после такого матча.

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