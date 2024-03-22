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22 марта, 17:04

Энрике считает, что Хави Симонс может стать отличным вариантом для «ПСЖ»

Алина Савинова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем полузащитника клуба Хави Симонса, который на данный момент выступает за «Лейпциг» на правах аренды.

«Он еще одна жемчужина, которая делает прекрасные вещи в аренде. Он лучший талант. Хави идеально подходит к нашей идее и стилю, поэтому может стать отличным вариантом для «ПСЖ». Конечно, его будущее зависит от решения клуба», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Симонс стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, но за основную команду парижан он дебютировал в 2021-м. После сезона-2022/23, проведенного в ПСВ, футболист вернулся в клуб из Парижа. На его счету 11 матчей за «ПСЖ», в которых он отметился 1 результативной передачей. В составе «Лейпцига» 20-летний полузащитник провел 36 игр, забив 9 мячей и сделав 13 результативных передач.

На данный момент команда Энрике с 59 очками возглавляет турнирную таблицу лиги 1.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 0 : 3
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 0 : 2
31.03 16:00
Ницца – Нант
 1 : 2
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 2 : 0
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 0 : 2
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 7
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
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Клермон Фут

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