Тренер «Монако» Хюттер — о разгромном поражении от «ПСЖ»: «Я не видел большой разницы между командами»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча против «ПСЖ» (2:5) в 13-м туре французской лиги 1.
«Легко анализировать этот матч – мы допустили четыре ошибки, которые привели к тому, что соперник забил. Это невозможно на таком уровне и против команды такого уровня, как «ПСЖ».
Честно говоря, я не видел большой разницы между «ПСЖ» и нами сегодня вечером, несмотря на то, что они исключительно реализовывали свои моменты.
В определенные моменты у меня все же возникало ощущение, что мы на одном уровне с ними. Очевидно, мы можем проиграть здесь, на «Парк де Пренс». В поражении нет ничего постыдного, но не в том, чтобы пропустить пять таких голов. Если мы хотим попасть в топ-3, нам в любом случае придется ограничить количество подобных ошибок», – приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции – 30 очков после 13 матчей. «Монако» с 24 очками занимает третье место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|12
|5
|5
|2
|15-11
|20
|
5
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
6
|Ланс
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
7
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
8
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
9
|Нант
|12
|4
|2
|6
|17-23
|14
|
10
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
11
|Марсель
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Метц
|12
|3
|4
|5
|12-18
|13
|
13
|Ренн
|12
|2
|6
|4
|16-16
|12
|
14
|Тулуза
|12
|2
|6
|4
|13-16
|12
|
15
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
16
|Лорьян
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
17
|Клермон Фут
|11
|2
|3
|6
|8-14
|9
|
18
|Лион
|11
|1
|4
|6
|9-19
|7
|24.11
|23:00
|
ПСЖ – Монако
|5 : 2
|25.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ланс
|- : -
|25.11
|23:00
|
Страсбур – Марсель
|- : -
|26.11
|15:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|26.11
|17:00
|
Лорьян – Метц
|- : -
|26.11
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|26.11
|17:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|26.11
|19:05
|
Ренн – Реймс
|- : -
|26.11
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Эдон Жегрова
Лилль
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|10
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2