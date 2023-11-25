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Сегодня, 10:27

Тренер «Монако» Хюттер — о разгромном поражении от «ПСЖ»: «Я не видел большой разницы между командами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча против «ПСЖ» (2:5) в 13-м туре французской лиги 1.

«Легко анализировать этот матч – мы допустили четыре ошибки, которые привели к тому, что соперник забил. Это невозможно на таком уровне и против команды такого уровня, как «ПСЖ».

Честно говоря, я не видел большой разницы между «ПСЖ» и нами сегодня вечером, несмотря на то, что они исключительно реализовывали свои моменты.

В определенные моменты у меня все же возникало ощущение, что мы на одном уровне с ними. Очевидно, мы можем проиграть здесь, на «Парк де Пренс». В поражении нет ничего постыдного, но не в том, чтобы пропустить пять таких голов. Если мы хотим попасть в топ-3, нам в любом случае придется ограничить количество подобных ошибок», – приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции – 30 очков после 13 матчей. «Монако» с 24 очками занимает третье место.

 

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Ади Хюттер
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 - : -
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 - : -
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 - : -
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 - : -
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
26.11 17:00
Нант – Гавр
 - : -
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 - : -
26.11 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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