Тренер «Монако» Хюттер — о разгромном поражении от «ПСЖ»: «Я не видел большой разницы между командами»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча против «ПСЖ» (2:5) в 13-м туре французской лиги 1.

«Легко анализировать этот матч – мы допустили четыре ошибки, которые привели к тому, что соперник забил. Это невозможно на таком уровне и против команды такого уровня, как «ПСЖ».

Честно говоря, я не видел большой разницы между «ПСЖ» и нами сегодня вечером, несмотря на то, что они исключительно реализовывали свои моменты.

В определенные моменты у меня все же возникало ощущение, что мы на одном уровне с ними. Очевидно, мы можем проиграть здесь, на «Парк де Пренс». В поражении нет ничего постыдного, но не в том, чтобы пропустить пять таких голов. Если мы хотим попасть в топ-3, нам в любом случае придется ограничить количество подобных ошибок», – приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции – 30 очков после 13 матчей. «Монако» с 24 очками занимает третье место.