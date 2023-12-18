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Энрике — о ничьей с «Лиллем»: «Я расстроен. «ПСЖ» провел хорошие 80 минут»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги 16-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (1:1). Парижане пропустили гол на 94-й минуте.

«Я расстроен. Мы провели хорошие 80 минут в матче с хорошей командой. Команда играла хорошо, но в конце встречи потеряла контроль. Мы попробовали что-то, чтобы лучше владеть ситуацией, и делали это в течение 80 минут, все было хорошо под контролем. Мне приходится пересматривать последние минуты, но это правда, было неприятно», — приводит слова Энрике Footmercato.

После этого матча «ПСЖ» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую на второй строчке «Ниццу» на 5 очков. «Лилль» с 28 очками — на четвертом месте.

ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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«Лилль» сыграл вничью с «ПСЖ», сравняв счет на 90+4-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 11 4 1 39-13 37
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
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15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 3 : 1
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 2 : 0
17.12 15:00
Нант – Брест
 0 : 2
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 1 : 2
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 0 : 1
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 0 : 0
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 2 : 1
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 1 : 1
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