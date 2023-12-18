Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:19

Российская гандболистка Чернышева рассказала, как Мбаппе ночевал у нее дома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратная чемпионка России по гандболу в составе волгоградского «Ротора» Татьяна Чернышева рассказала, как в ее доме ночевал маленький Килиан Мбаппе.

«Я же играла вместе с его мамой, которую зовут Файза Ламари. По происхождению алжирка, она так и не меняла свою девичью фамилию. Когда Килиану было лет 9-10, они с ним даже ночевали у нас. У них был очень ранний рейс, мы же живем совсем рядом с аэропортом Бордо. Общались и тогда, когда Килиан уже играл за «Монако». Но потом Файза обрубила контакты со старыми знакомыми по гандболу. Об этом мне говорили француженки, с которыми мы вместе играли», — приводит слова Чернышевой «Гандбол. Быстрый центр».

Во Франции Чернышева выступала за «Бонди».

Мбаппе выступал за «Монако» с 2015 по 2018 год. Он провел за клуб 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.

Источник: https://handballfast.com/news/73473-ekskliuziv-bc-tatiana-cernyseva-malenkii-kilian-mbappe-noceval-u-menia-doma
Килиан Мбаппе
Гандбол
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энрике — о ничьей с «Лиллем»: «Я расстроен. «ПСЖ» провел хорошие 80 минут»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 11 4 1 39-13 37
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Лилль 16 7 7 2 20-12 28
5
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 3 : 1
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 2 : 0
17.12 15:00
Нант – Брест
 0 : 2
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 1 : 2
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 0 : 1
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 0 : 0
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 2 : 1
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 16
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 13 1 5
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 13 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости