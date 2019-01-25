"Ему нужно было больше времени, а у нас его нет". Васильев объяснил увольнение Анри из "Монако"

Вице-президент "Монако" Дмитрий Васильев заявил, что клуб принял решение уволить Тьерри Анри с поста главного тренера из-за того, что тот не смог быстро вывести команду из кризиса. Красно-белых вновь возглавил Леонарду Жардим, уволенный 11 октября 2018 года.

- Тьерри Анри – легенда футбола, - приводит слова Васильева официальный сайт "Монако". - Но неблагоприятное стечение обстоятельств, и, прежде всего, многочисленные травмы игроков, не позволили ему быстро и эффективно вывести команду из кризиса. Я хочу сказать огромное спасибо Тьерри Анри за то, что он принял этот вызов и попробовал возглавить команду его родного клуба в сложный период.

Ему, вероятно, было бы необходимо больше времени на то, чтобы реализовать задуманное. А у нас, к сожалению, этого времени нет. Нам необходимо действовать немедленно.

Напомним, "Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 15 очков после 15 туров.

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