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«Монако» потерял очки в матче с «Лансом», но остался на третьем месте

23:49
23 мая. «Ланс» — «Монако» — 0:0. Фото ФК «Ланс».
23 мая. «Ланс» — «Монако» — 0:0. Фото ФК «Ланс».
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«Монако» и «Ланс» сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут.

«Монако» набрал 78 очков и остался на третьем месте с турнирной таблице. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Лион» имел шанс обойти монегасков, но проиграл «Ницце» со счетом 2:3.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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