«Монако» потерял очки в матче с «Лансом», но остался на третьем месте
23:49
«Монако» и «Ланс» сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут.
«Монако» набрал 78 очков и остался на третьем месте с турнирной таблице. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Лион» имел шанс обойти монегасков, но проиграл «Ницце» со счетом 2:3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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