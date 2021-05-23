«Монако» потерял очки в матче с «Лансом», но остался на третьем месте

«Монако» и «Ланс» сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле все 90 минут.

«Монако» набрал 78 очков и остался на третьем месте с турнирной таблице. Команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Лион» имел шанс обойти монегасков, но проиграл «Ницце» со счетом 2:3.