Тренер «Лорьяна»: «ПСЖ» дал нам возможность проявить себя»

Главный тренер «Лорьяна» Режис Ле Брис подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Каждый тренер перед матчем ищет уязвимые места своего соперника. Это обычное дело в лиге 1 и в футболе в целом. Мы стараемся атаковать там, где соперник наиболее уязвим, и защищаться там, где он силен. Нашей задачей было держать мяч так, чтобы блок Парижа был для нас настолько читаем после 10-15 передач, чтобы мы знали, где нужно делать перехват. Особенно на фланге, чтобы в случае возвращения мяча при помощи «стенки» или через дриблинг можно было уйти в быструю атаку с последующим прострелом в штрафную. «ПСЖ» дал нам возможность проявить себя в отличие от матчей, которые мы играли ранее», — приводит слова Ле Бриса RMC.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.