Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:18

Тренер «Лорьяна»: «ПСЖ» дал нам возможность проявить себя»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Лорьяна» Режис Ле Брис подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (3:1).

«Каждый тренер перед матчем ищет уязвимые места своего соперника. Это обычное дело в лиге 1 и в футболе в целом. Мы стараемся атаковать там, где соперник наиболее уязвим, и защищаться там, где он силен. Нашей задачей было держать мяч так, чтобы блок Парижа был для нас настолько читаем после 10-15 передач, чтобы мы знали, где нужно делать перехват. Особенно на фланге, чтобы в случае возвращения мяча при помощи «стенки» или через дриблинг можно было уйти в быструю атаку с последующим прострелом в штрафную. «ПСЖ» дал нам возможность проявить себя в отличие от матчей, которые мы играли ранее», — приводит слова Ле Бриса RMC.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 75 очков. «Лорьян» располагается на 10-й строчке — 48 очков.

ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону
The Guardian указала на беспокойство Запада из-за неготовности ВСУ к наступлению
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В США женщину обвинили в торговле человеческими останками
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1, 33-й тур: «Монпелье» разгромил «Монако», «ПСЖ» уступил «Лорьяну»

Эммануэль Пети считает, что в «ПСЖ» у Мбаппе нет шансов на получение «Золотого мяча»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
10
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 32 12 5 15 48-54 41
14
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
15
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
16
 Нант 32 6 14 12 35-46 32
17
 Брест 32 7 11 14 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 22:00
Страсбур – Лион
 1 : 2
29.04 18:00
Лилль – Аяччо
 3 : 0
30.04 14:00
Монако – Монпелье
 0 : 4
30.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 1 : 0
30.04 16:00
Ренн – Анже
 4 : 2
30.04 16:00
Труа – Ницца
 0 : 1
30.04 18:05
ПСЖ – Лорьян
 1 : 3
30.04 21:45
Марсель – Осер
 2 : 1
2.05 22:00
Тулуза – Ланс
 - : -
3.05 22:00
Брест – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости