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Сегодня, 03:26

Форвард «Монако» Эмболо порвал крестообразную связку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Монако» Брель Эмболо получил разрыв крестообразной связки на тренировке, сообщил официальный сайт клуба. 26-летний швейцарец будет отсутствовать в течение нескольких месяцев.

Таким образом, Эмболо пропустит начало нового сезона во Франции. Первый тур лиги 1 состоится в эти выходные.

В прошлом сезоне швейцарский форвард забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи в 42 матчах во всех турнирах.

Брель Эмболо
Футбол
ФК Монако
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