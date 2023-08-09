Аль-Хелаифи продаст 15 процентов акций «ПСЖ»

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У «ПСЖ» в ближайшее время может появиться американский совладелец. Как сообщает L'Equipem, во вторник президент парижского клуба Насер аль-Хелаифи встретился с руководителями Arctos Partners.

По информации источника, американский инвестиционный фонд приобретет от 5 до 15 процентов акций «ПСЖ».

В прошлом сезоне «ПСЖ» в рекордный 11-й раз стал чемпионом Франции.