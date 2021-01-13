Экс-вратарь «Сент-Этьена» Рюффье завершил карьеру и стал тренером

Бывший голкипер «Сент-Этьена» Стефан Рюффье завершил карьеру игрока, сообщает Get French Football News. Также указано, что он будет тренировать «Авирон Байонне» — клуб пятого французского дивизиона.

Ранее «Сент-Этьен» расторг контракт с Рюффье из-за конфликта с главным тренером Клодом Пюэлем. Вратарь с 2011 года выступал за «Сент-Этьен». На его счету 383 сыгранных матча и 415 пропущенных мячей, а также 141 встреча на ноль.

Также 34-летний экс-футболист выступал за «Монако». Провел три матча за сборную Франции.