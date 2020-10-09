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Экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек получил российский паспорт

10:20
Дамьен Ле Таллек. Фото Instagram
Дамьен Ле Таллек. Фото Instagram
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Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек получил паспорт гражданина РФ.

— Долгожданное для меня событие! — написал Ле Таллек в Instagram. — Горд и счастлив стать гражданином Великой страны.

За свою карьеру 30-летний француз выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Говерлу», «Мордовию» и «Црвену Звезду». Также Ле Таллек заигран за юношеские и молодежные сборные Франции, но не за основную команду.

В текущем сезоне Ле Таллек провел 6 матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

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