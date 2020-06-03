Экс-форвард ЦСКА Думбья отказал французскому клубу
02:28
«Дюнкерк» хотел подписать бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбья этим летом. По информации RMC, 32-летний ивуариец, у которого сейчас нет клуба, ответил отказом.
В марте «Сьон» в одностороннем порядке расторг контракт с Думбья, так как игрок не захотел идти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса. В этом сезоне форвард сыграл в 17 матчах за швейцарскую команду, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.
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