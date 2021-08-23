Джибриль Сиссе — президенту «Ниццы»: «Хорошо защищать свой клуб, но здесь вы зашли слишком далеко»
02:33
Бывший тренер «Марселя» Джибриль Сиссе прокомментировал слова президента «Ниццы» после скандального матча 3-го тура чемпионата Франции.
«Какая дерзость, мистер Ривьер. Вы полностью упускаете суть. Хорошо защищать свой клуб и своих болельщиков, но здесь вы зашли слишком далеко», — написал Сиссе в Twitter.
Фанаты «Ниццы» выбежали на поле, после того, как Димитри Пайет бросил назад в сторону трибун бутылку.
Игра после длительной паузы была возобновлена без игроков «Марселя», которые отказались вернуться на поле. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток. На данный момент окончательным значится счет 1:0.
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