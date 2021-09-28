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Мбаппе зимой не будет подписывать контракт с «ПСЖ»

19:15
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по завершении текущего сезона покинет парижскую команду, так как не будет продлевать с клубом соглашение, сообщает AS.

Источник утверждает, что у нападающего есть сразу несколько причин для того, что покинуть «ПСЖ». Мбаппе, во-первых, не устраивает возросшая конкуренция среди игроков группы атаки. Нападающий опасается, что может потерять место в основном составе.

Во-вторых, ему не нравится отношение болельщиков «ПСЖ» к своей персоне, так как фанаты парижан регулярно освистывают футболиста.

Напомним, нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако».

Летом футболиста очень хотел приобрести «Реал», но парижский клуб в последний момент сорвал сделку.

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Иван Шитик все материалы автора

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