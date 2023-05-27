Доннарумма: «Искренне надеюсь остаться в «ПСЖ» надолго и написать страницу в истории клуба»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я чувствую себя хорошо в Париже и очень горжусь тем, что представляю «ПСЖ» и этот город. Я искренне надеюсь остаться здесь надолго и написать страницу в истории клуба», — приводит слова Доннаруммы журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний итальянец провел 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей и 14 раз сыграл на ноль. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.