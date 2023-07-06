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Сегодня, 08:23

Дом президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи обыскала полиция

Мария Гусева
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Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Reuters

В доме президента «ПСЖ», главы медиахолдинга beIN Media Group Нассера Аль-Хелаифи прошли обыски, сообщает AFP.

По данным источника, это связано с расследованием по обвинению в похищении, незаконном удержании и пытках лоббиста Тайеба Бенабдеррахмана.

Представитель Аль-Хелаифи сообщил, что следственным органам был предоставлен доступ, а также дополнительная информация. Все проходит в полном сотрудничестве с властями.

По информации RMC Sport, из-за обыска в доме Аль-Хелаифи презентация нового главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике была отложена на 3 часа.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальтье дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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