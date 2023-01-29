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Сегодня, 04:24

«Лион» подпишет нападающего «Херенвена» Сарра

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лион» в ближайшее время подпишет нападающего «Херенвена» Амина Сарра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, 29 января 21-летний швед прилетит во Францию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с новым клубом.

Сарр выступает за «Херенвен» с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Лион
ФК Херенвен
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29.01 15:00
Ницца – Лилль
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29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
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