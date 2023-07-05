«ПСЖ» хочет выкупить Симонса у ПСВ за 6 миллионов евро
«ПСЖ» хочет вернуть полузащитника ПСВ Хави Симонса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижский клуб решил использовать опцию выкупа полузащитника за 6 миллионов евро. Этот пункт был включен в сделку по переходу игрока в ПСВ в прошлом году.
Теперь трансфер зависит от Симонса, который должен в течение 25 дней сообщить, примет ли он предложение «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» лидирует в гонке за подписание 20-летнего игрока.
Контракт Симонса с ПСВ рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
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|0
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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|0
|0
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|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
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Страсбур – Лион
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