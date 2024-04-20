Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:40

Закария: «Никогда не бывает легко, когда не выходишь на поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Монако» Денис Закария отметил, что доволен своим сезоном в чемпионате Франции. В прошлом году швейцарский хавбек перешел в стан монегасков из «Челси», где игрок получал мало игрового времени.

«В личном плане у меня был довольно полноценный сезон. Мне удалось сыграть много матчей и помочь команде, поэтому я рад этому. Думаю, сезон будет еще прекраснее, если по итогам сезона мы добьемся положительного результата. Я сосредоточен на том, чтобы максимально помочь команде в этих последних матчах, выложиться по полной и набрать как можно больше очков.

Реанимировал карьеру? Конечно. Никогда не бывает легко провести сезон, в котором ты играешь так мало. Сезон, в котором играешь почти во всех матчах, приносит много пользы морально и особенно физически», — цитирует GFFN Закария.

Денис Закария
Футбол
ФК Монако
0
Читайте также
Минимум пять команд серии А сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюттер: «Брест» умеет удивлять»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 - : -
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
21.04 16:00
Гавр – Метц
 - : -
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 - : -
21.04 18:05
Брест – Монако
 - : -
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
 - : -
21.04 22:00
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 20 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости