Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 02:03

Хюттер: «Брест» умеет удивлять»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

«Они умеют удивлять. До игры с «Лионом» у них была вторая по силе оборона в чемпионате после «Ниццы». Они также лидируют по количеству кроссов. Ромэн Дель Кастильо здорово умеет снабжать партнеров верховыми передачами, а Стив Мунье очень хорошо играет головой, возможно, он один из лучших в лиге в этой сфере.

Новость о том, что Пьер Лис-Мелу пропустит встречу с нами, меня точно не огорчила, ведь он один из самых ярких игроков этого сезона, и он очень хорош проявляет себя в единоборствах. В последний раз они проиграли дома 29 октября прошлого года. На их счету семь побед дома и три ничьи», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

Матч «Брест» — «Монако» состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало встречи — 18.05 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D1%8E%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%8F-%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
0
Читайте также
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Раскрыты детали непростой судьбы чемпиона СССР по футболу Глухотко
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Для Карпина закроются двери в «Спартак», а Слишкович останется до конца сезона. Что происходит у красно-белых перед игрой с «Ростовом»
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Закария: «Головин — важный игрок для «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 29 15 8 6 44-27 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 29 12 7 10 38-32 43
7
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
8
 Реймс 29 11 7 11 36-39 40
9
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
10
 Ренн 29 10 9 10 41-36 39
11
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
12
 Страсбур 29 9 9 11 33-40 36
13
 Монпелье 29 8 10 11 36-41 34
14
 Нант 29 9 4 16 28-45 31
15
 Гавр 29 6 10 13 27-37 28
16
 Метц 29 7 5 17 30-49 26
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 29 4 10 15 21-48 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 - : -
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
21.04 16:00
Гавр – Метц
 - : -
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 - : -
21.04 18:05
Брест – Монако
 - : -
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
 - : -
21.04 22:00
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 20 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости