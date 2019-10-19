Данте: «Не хочу сказать, что мы проиграли «ПСЖ» из-за судьи»

Капитан «Ниццы» Данте выразил разочарование поражением от «ПСЖ» (1:4) в матче чемпионата Франции. По его словам, «Ницца» имела шанс спасти игру.

— Во втором тайме мы играли смело и могли остаться в игре, — цитирует AFP Данте. — Но очень помешало двойное удаление. Не хочу сказать, что мы проиграли из-за судьи, но мне показалось странным удаление. «ПСЖ» создал много проблем, особенно в первом тайме. Но мы продолжали бороться и не сдались. Теперь нужно вернуть настрой к следующему матчу. Мы должны стать агрессивнее.