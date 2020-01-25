Он отказал «Спартаку», но перейдет в «Монако»? В команде Головина может появиться чех

Опорный полузащитник «Славии» и сборной Чехии Томаш Соучек в зимнее трансферное окно может перейти в «Монако». Отступные за досрочное расторжение контракта 24-летнего хавбека с пражским клубом, действующего до июля 2024 года, составляют 15 миллионов евро.

Соучек — один из ведущих футболистов чешской национальной команды, выступающий на позиции «шестерки». В прошлом сезоне он был признан лучшим футболистом чемпионата своей страны. Если верить слухам, Томашем также интересуется один из клубов английской премьер-лиги. А в начале лета 2019-го его пытались приобрести московские «Спартак» и «Динамо», однако чех не захотел переезжать в Россию.

Павел Паска, агент Соучека, раньше представлял интересы двух чешских футболистов, выступавших за «Монако»: Ярослава Плашила и Яна Коллера, который до сих пор живет в княжестве. (Александр Бобров)