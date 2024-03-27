Чемпионат Франции представил новый логотип лиги. Болельщики не оценили дизайн

Лига 1 представила новый логотип чемпионата, который будет использоваться со следующего сезона.

Логотип представляет собой белую единицу, внутри которой вписана буква L. При этом в комментариях под постом в соцсетях лиги болельщики встретили новый логотип неоднозначно.

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции может сменить название на Макдоналдс лига 1.

На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 58 очков. На второй строчке «Брест» с 47 очками, замыкает тройку «Монако», у которого 46 очков.