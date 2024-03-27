Чемпионат Франции представил новый логотип лиги. Болельщики не оценили дизайн
Лига 1 представила новый логотип чемпионата, который будет использоваться со следующего сезона.
Логотип представляет собой белую единицу, внутри которой вписана буква L. При этом в комментариях под постом в соцсетях лиги болельщики встретили новый логотип неоднозначно.
Ранее сообщалось, что чемпионат Франции может сменить название на Макдоналдс лига 1.
На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 58 очков. На второй строчке «Брест» с 47 очками, замыкает тройку «Монако», у которого 46 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Брест
|26
|13
|8
|5
|36-20
|47
|
3
|Монако
|26
|13
|7
|6
|47-36
|46
|
4
|Лилль
|26
|11
|10
|5
|37-23
|43
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|26
|12
|6
|8
|35-27
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|26
|11
|5
|10
|34-35
|38
|
10
|Лион
|26
|10
|4
|12
|30-40
|34
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|26
|6
|8
|12
|35-49
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|26
|6
|5
|15
|23-39
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|- : -
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|- : -
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|- : -
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2
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