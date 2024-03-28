«Клермон» не сможет выкупить Николсона у «Спартака», если вылетит во вторую лигу

«Клермон» не сможет выкупить права на нападающего Шамара Николсона у «Спартака», если не сможет сохранить прописку в высшей лиге Франции, утверждает «Евро-Футбол.Ру». 27-летний игрок сборной Ямайки с сентября 2023 года играет за французский клуб на правах аренды.

Отмечается, что интерес к форварду проявляют и другие клубы, в том числе французские.

В этом сезоне Николсон сыграл в 23 матчах за «Клермон», забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.