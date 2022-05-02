«Метц» по обоюдному согласию расторг контракт с Жемерсоном

Защитник «Метца» Жемерсон покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 29-летним бразильцем расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Жемерсон выступал за «Метц» с октября 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Франции, заработав две красные карточки.