«Ницца» интересуется форвардом «Селтика» Эдуаром

«Ницца» интересуется нападающим «Селтика» Одсонном Эдуаром, сообщает Football Insider.

По информации источника, французский клуб вступил в переговоры с руководством шотландской команды и агентом 23-летнего француза. Сообщается, что «Селтик» оценивает игрока в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Эдуар провел 6 матчей за «Селтик», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15,3 миллиона фунтов.