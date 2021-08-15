Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Ницца» интересуется форвардом «Селтика» Эдуаром

10:38
Теги:

«Ницца» интересуется нападающим «Селтика» Одсонном Эдуаром, сообщает Football Insider.

По информации источника, французский клуб вступил в переговоры с руководством шотландской команды и агентом 23-летнего француза. Сообщается, что «Селтик» оценивает игрока в 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Эдуар провел 6 матчей за «Селтик», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15,3 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-nice-launch-bid-to-sign-celtic-star-edouard/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ашрам высказалась о реакции россиян на ее скандальную победу над Авериной на Олимпиаде в Токио
Кто может подстраховать Авериных? Длинная скамейка сборной России по художественной гимнастике
«Ахмат» — «Динамо»: Уткин во втором матче подряд забил со штрафного
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд