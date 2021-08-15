«Ницца» интересуется форвардом «Селтика» Эдуаром
10:38
«Ницца» интересуется нападающим «Селтика» Одсонном Эдуаром, сообщает Football Insider.
По информации источника, французский клуб вступил в переговоры с руководством шотландской команды и агентом 23-летнего француза. Сообщается, что «Селтик» оценивает игрока в 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2021/22 Эдуар провел 6 матчей за «Селтик», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15,3 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-nice-launch-bid-to-sign-celtic-star-edouard/
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