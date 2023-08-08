Отец Неймара опроверг информацию о желании игрока уйти из «ПСЖ»

Отец нападающего сборной Бразилии Неймара прокомментировал информацию о том, что его сын сообщил руководству «ПСЖ» о желании уйти.

«Не могу подтвердить новость, которой не было. L'Equipe — это L'Efake», — приводит Premier League Brasil слова отца Неймара.

Неймар в 2017 году перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. С тех пор он сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 голевых передач.