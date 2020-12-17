«Лион» упустил победу наб «Брестом», играя в большинстве

«Лион» сыграл вничью с «Брестом» в матче 15-го тура чемпионата Франции (2:2). Бретонцы сравняли счет на последних секундах встречи, реализовав пенальти.

В других встречах «Ренн» дома выиграл у «Марселя» (2:1), «Бордо» уступил «Сент-Этьену» (1:2).

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

«Лион» — «Брест» — 2:2 (0:1)

Голы: Антони Лопеш, 39 — в свои ворота (0:1). Депай, 69 — с пенальти (1:1). Корне, 81 (2:1). Февр, 90+3 — с пенальти (2:2).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Лукас Пакета, 55), Денайер, Дюбуа, Ауар, Какере (Депай, 55), Гимарайнс (Диоманде, 84), Дембеле (Шерки, 78), Токо-Экамби (Корне, 55), Кадевере.

«Брест»: Ларсоннье, Бааль (Перро, 84), Шардонне, Эрелль, Дюверн, Лан, Баттоккио (Магнетти, 90), Филиппото (Февр, 65), Мбок, Шарбоннье (Мунье, 84), Онора (Кардона, 64).

Предупреждения: Де Шильо, 15. Антони Лопеш, 90. Лукас Пакета, 90+7.

Удаление: Лан, 74.

Судья: Бризар.

Лион. Стадион «Люмьер».

«Ренн» — «Марсель» — 2:1 (0:1)

Голы: Гей, 24 (0:1). Траоре, 63 (1:1). Юну, 83 (2:1).

«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 62), Агерд, Гренье (Юну, 62), Н`Зонзи, Камавинга (Буриго, 73), Ньянг (Леа Силики, 90+2), Террье (Рюттер, 73), Доку.

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави (Нагатомо, 20), Камара (Аке, 85), Балерди, Ронжье, Гей, Пайет (Стротман, 71), Бенедетто (Жермен, 46), Товен (Кюизанс, 71).

Предупреждения: Гей, 11. Балерди, 42. Юну, 72. Кюизанс, 80.

Удаление: Гей, 36.

Судья: Тюрпен.

Ренн. Стадион «Роазон Парк».

«Бордо» — «Сент-Этьен» — 1:2 (1:1)

Голы: Норден, 15 (0:1). Хван Ый Джо, 24 (1:1). Нейу, 75 (1:2).

«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали, Кватенг (Пундже, 62), Паблу, Бен Арфа, Отавиу (Уден, 81), Адли, Башич (Бриан, 61), Хван Ый Джо (Де Превиль, 61), Маджа (Зеркан, 61).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак (Соу, 90+4), Трауко, Мукуди, Будебуз (Амума, 65), Камара, Аушиш (Гурна-Дуат, 73), Нейу, Буанга (Хазри, 65), Норден (Юссуф, 73).

Предупреждения: Кватенг, 8. Отавиу, 30. Будебуз, 36. Сабали, 54. Хазри, 77.

Судья: Фраппар.

Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».