Был ли Головин в скандально известном ночном клубе в Монако? Отвечает футболист

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал скандал, произошедший с ним в августе 2018 года. Через несколько дней после перехода во французский клуб хавбек получил травму. 17 августа появилось видео из ночного клуба Twiga с человеком, похожим на Головина.

– Нет, я там не был, – сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". – История была такая: просыпаюсь утром, у меня гипс. Иду с костылями. Смотрю – много пропущенных (звонков/сообщений). Давай всем звонить, мне тоже родители звонят, давай мне выговаривать: "Зачем, ты что делаешь?". Я говорю: "Да это не я". Они: "Как не ты?". Включаю видео: а там реально я. Не понимаю, как так возможно? Один в один человек.

Потом нашли видео, замедлили его, улучшили качество и увидели, что это не я. Инстаграм, который выложил, извинялся.

– А руководство что сказало?

– Да они сразу позвонили и сказали: "Не верим, это бред все".

В 2016 году клуб Twiga получил скандальную известность в России, поскольку именно там отдыхали игроки национальной команды Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета сборной с чемпионата Европы.